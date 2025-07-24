Σε καλό δρόμο του Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Όπως αναφέρεται στο έγκυρο «Maisfutebol», τα «λιοντάρια» είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό ώστε να αποκτήσουν τον 22χρονο μπακ.

Ο τίτλος του συγκεκριμένου ρεπορτάζ είναι «Σπόρτινγκ και Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τον Βαγιαννίδη», ενώ στο κείμενο επισημαίνεται ότι οι δύο σύλλογοι έχουν έρθει πιο κοντά στα «θέλω» τους έπειτα από νέες συζητήσεις που είχαν.

Παράλληλα, υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να κλείσει ο παίκτης με ένα ποσό 10-12 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

«Η Σπόρτινγκ και ο Παναθηναϊκός έχουν φέρει πιο κοντά τις θέσεις τους και βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Ο 22χρονος Έλληνας δεξιός μπακ αποτελούσε εξαρχής την προτεραιότητα της διοίκησης της Σπόρτινγκ για την ενίσχυση του ρόστερ του Ρουί Μπόρζες, όπως είχε ήδη γράψει το Maisfutebol, και οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει πλέον σε καθοριστική φάση.

Η μεταγραφή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί για ένα ποσό μεταξύ 10 και 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ζητώντας 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Σπόρτινγκ απάντησε με πρόταση 10 εκατομμυρίων και κατάφερε να ρίξει σημαντικά τις αρχικές απαιτήσεις των "πρασίνων". Πλέον, οι δύο πλευρές συζητούν ένα ποσό κάτω από αυτό που αρχικά ζητούσε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή μεταξύ 10 και 12 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύλλογος του Ρουί Βιτόρια, γνωρίζοντας πως είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί σύντομα η συμφωνία με τη Σπόρτινγκ, έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση αντικαταστάτη για τον Έλληνα διεθνή.

Ο Βαγιαννίδης έχει ταυτοποιηθεί από το τεχνικό επιτελείο της Σπόρτινγκ ως μία λύση με υψηλό ταβάνι, ικανή να προσφέρει μεγαλύτερο βάθος στη δεξιά πλευρά της άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προτάθηκαν και άλλοι δεξιοί μπακ στη Σπόρτινγκ, ωστόσο η διοίκηση είχε εξαρχής ξεκαθαρίσει πως υπήρχε μόνο μία λύση – και αυτή ήταν ξεκάθαρη: ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Η εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε ο παίκτης, με σταθερές εμφανίσεις τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τράβηξε επίσης το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων, ανάμεσά τους και της Έβερτον, αλλά η Σπόρτινγκ κινήθηκε ταχύτατα και πήρε προβάδισμα στην κούρσα για την απόκτησή του».

