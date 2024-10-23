Άρης: Μετά τον Μορόν οι «κίτρινοι» θέλουν να δέσουν στο «Κλ. Βικελίδης» και τον Νταρίντα

Μετά την ολοκλήρωση της ανανέωση της συνεργασίας του με τον Λορέν Μορόν μέχρι το 2027, ο Άρης, βάζει... πλώρη για να «δέσει» ακόμα έναν σημαντικό παίκτη του ρόστερ!



Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του deal με τον Ισπανό φορ, η διοίκηση των «κίτρινων» έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την παραμονή και του Βλάντιμιρ Νταρίντα στο «Κλ. Βικελίδης»!

Το συμβόλαιο του 34χρονου Τσέχου με την ομάδα του Άκη Μάντζιου ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, με τον Άρη και τον παίκτη να βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις ώστε να ανανεώσουν τη συνεργασία τους για ακόμη έναν χρόνο, δηλαδή, μέχρι τοΦέτος, ο έμπειρος χαφ μετράει ήδησε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ, από τον Γενάρη του 2023, όταν και βρέθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, αριθμείσε όλες τις διοργανώσεις.

