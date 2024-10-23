ΑΕΚ: Εκτίει με Ατρόμητο ο Λαμέλα, χωρίς απουσίες με Πανσερραϊκό

Χωρίς τον τιμωρημένο Έρικ Λαμέλα θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπως έγινε σήμερα (23/10) γνωστό.

Ο Αργεντινός επιθετικός συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του στο ματς της άλλης Κυριακής (03/11) στο Περιστέρι.

Από εκεί και πέρα, η σημερινή προπόνηση της «Ένωσης» πραγματοποιήθηκε στην OPAP Arena και ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον Ματίας Αλμέιδα ενόψει Πανσερραϊκού.

Μάλιστα, μετά το τέλος της προπόνησης πραγματοποιήθηκε και η φωτογράφηση της ομάδας και του επιτελείου της ΑΕΚ.

