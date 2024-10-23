Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΑΕΚ: Εκτίει με Ατρόμητο ο Λαμέλα, χωρίς απουσίες με Πανσερραϊκό

Ο Έρικ Λαμέλα δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών στο ματς με τον Ατρόμητο, με τη σημερινή (23/10) προπόνηση της ΑΕΚ να γίνεται άνευ προβλημάτων, στη Νέα Φιλαδέλφεια.  

ΑΕΚ: Εκτίει με Ατρόμητο ο Λαμέλα, χωρίς απουσίες με Πανσερραϊκό

Χωρίς τον τιμωρημένο Έρικ Λαμέλα θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπως έγινε σήμερα (23/10) γνωστό.

Ο Αργεντινός επιθετικός συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του στο ματς της άλλης Κυριακής (03/11) στο Περιστέρι.

Από εκεί και πέρα, η σημερινή προπόνηση της «Ένωσης» πραγματοποιήθηκε στην OPAP Arena και ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον Ματίας Αλμέιδα ενόψει Πανσερραϊκού.

Μάλιστα, μετά το τέλος της προπόνησης πραγματοποιήθηκε και η φωτογράφηση της ομάδας και του επιτελείου της ΑΕΚ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark