Έτοιμος για… μάχη και αποφασισμένος να διεκδικήσει ότι ποσοστό του αναλογεί για να πάρει τη νίκη απέναντι στην Τσέλσι αύριο (24/10) το βράδυ θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός!



Αυτό, τουλάχιστον, «υποσχέθηκε» ο Ντιέγκο Αλόνσο στη σημερινή, καθιερωμένη, συνέντευξη Τύπου, με τον Ουρουγουανό τεχνικό των «πράσινων» να κάνει ειδική μνεία στο κομμάτι της καλής αμυντικής λειτουργίας και στην αξία του αντιπάλου.

Παράλληλα, ο Αλόνσο στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που θα έχει το ΟΑΚΑ, αλλά και στην θλίψη που επικρατούσε στον Παναθηναϊκό, λόγω του χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ.: «Η άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντική για να παίξεις παιχνίδι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο ελληνικό πρωτάθλημα, απέναντι στην Τσέλσι. Η καλή άμυνα σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις και καλή επίθεση».: «Το κοινό που έχει ο αυριανός αγώνας με εκείνους με Λανς και Άγιαξ είναι η ατμόσφαιρα. Ποδοσφαιρικά πρόκειται για διαφορετικές ομάδες. Στο παιχνίδι θεωρώ ότι η Τσέλσι είναι ψηλότερα, αλλά αυτό δεν αλλάζει τις σκέψεις μας για το πως θα αντιμετωπίσουμε τον αγώνα. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολος αγώνας, αλλά και ότι έχουμε τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες μας. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε έναν σημαντικό αγώνα, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά».Για το αν ο Παναθηναϊκός θα παίξει το παιχνίδι των αντεπιθέσεων: «Ελπίζουμε να μπορέσουμε να βάλουμε εμείς τους όρους μας, είμαστε όμως ρεαλιστές, απέναντι στον αντίπαλο που θα έχουμε. Προετοιμάζουμε την ομάδα μας να προετοιμαστεί στις διάφορες καταστάσεις ενός αγώνα. Είχαμε λίγες ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε συχνότερα θα είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε και τις αντεπιθέσεις μας. Όμως, αυριο, πιστεύω ότι θα υπάρξουν φάσεις που θα αμυνθούμε, αλλά και θα αντεπιτεθούμε. Αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι να έχουμε έλεγχο».: «Την ανταγωνιστικότητα και το ομαδικό πνεύμα. Ό,τι άλλο έρθει, καλώς να έρθει».: «Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στον αντίπαλό μας. Δεν τον φοβόμαστε, ακόμα και με ομάδες μικρότερου βεληνεκούς, επίσης τις σεβαστήκαμε. Αυτό έμαθα από παιδί μικρό, γιατί έχω σεβασμό για το ποδόσφαιρο. Έχουμε τις δυνατότητες να κερδίσουμε τον αγώνα, δεν ξέρω τι ποσοστό έχω, αλλά ακόμα και 1% θα τρέξω και θα το κυνηγήσω. Αυτό είναι το ομαδικό πνεύμα που θέλω, πάντα να δίνουμε την μάχη μας. Έτσι το κάναμε με τον Άγιαξ και με τη Λανς, έτσι θα το κάνουμε και αύριο. Το πνεύμα πρέπει πάντα να είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Πάντα ξέραμε να αντιμετωπίζουμε την πίεση και έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, εμπιστοσύνη σε εμένα και προχωράμε μπροστά».: «Έχουμε πολύ μεγάλο πόνο, είμαστε θλιμμένοι εδώ και 15 μέρες, που είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους μας. Δεν θεωρώ σωστό και ηθικό να μιλησω για το πως το αντιμετωπίσαμε. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα για τον Τζορτζ. Ο πρώτος είναι ο σεβασμός και ο δεύτερος ότι του αφιερώνουμε όλη την περίοδο».

