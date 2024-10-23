Ολυμπιακός: Με Φουρνιέ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου

Στις υπηρεσίες του Ολυμπιακού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου την ερχόμενη Παρασκευή (25/10) για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, τέθηκε κανονικά ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ που είχε μείνει εκτός στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Καρδίτσα, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» και πλέον είναι ετοιμοπόλεμος να αγωνιστεί στo «SAP Garden». Θυμίζουμε πως ο πρώην ΝΒΑερ αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στον γλουτιαίο μυ, με το ιατρικό τιμ των Πειραιωτών να αποφασίζει να τον προστατέψει στο ματς πρωταθλήματος.

Από την άλλη, εκτός προπονήσεων παραμένουν οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Κίναν Έβανς, με τον δεύτερο φυσικά να επιστρέφει μετά το νέο έτος.

Στον Ερυθρό Αστέρα ο Πετρούσεφ με δανεισμό από τον Ολυμπιακό

Τέλος σε ένα σίριαλ το οποίο απασχολεί τον Ολυμπιακό εδώ και μήνες. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστό και επίσημα την παραχώρηση του Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με τη μορφή δανεισμού για την τρέχουσα σεζόν.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την παραχώρηση του Φιλίπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα υπό μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει στα χέρια του το δικαίωμα να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Πετρούσεφ για ακόμη μία σεζόν, ένα γερό «χαρτί» ενόψει του καλοκαιριού.

Εδώ και μήνες υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα στη Σερβία που υποστήριζαν ότι θα υπήρξε αυτή η εξέλιξη, αλλά και δηλώσεις του προέδρου του Ερυθρού Αστέρα.

Προ λίγων ημερών, μετά από ένα διάστημα… σιωπής, ένα νέο δημοσίευμα έκανε την εμφάνισή του, το οποίο και πάλι υποστήριζε ότι ο Πετρούσεφ σύντομα δοθεί στον Ερυθρό Αστέρα από τον Ολυμπιακό, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ήδη συμφωνία του παίκτη με τη σερβική ομάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.