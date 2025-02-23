Άρης: Με Φετφατζίδη και τρεις αλλαγές η ενδεκάδα για Παναιτωλικό

Ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης», με την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη να θέλει απεγνωσμένα να βγάλει αντίδραση μετά το απρόσμενο στραπάτσο στη Λιβαδειά. Απέναντί της, ωστόσο, είναι το εξαιρετικό σύνολο του Γιάννη Πετράκη, ο οποίος έχει δημιουργήσει μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα, που μέχρι στιγμής αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν.



Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι 11άδες της αναμέτρησης, που ξεκινάει στις 16:30.

Η ενδεκάδα του Άρη:

Στον πάγκο οι:

παίρνουν φανέλα βασικού από τον Μαρίνο Ουζουνίδη, συγκριτικά με την ενδεκάδα της Λιβαδειάς.Κουέστα, Μάγιο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μεντίλ, Μόντσου, Σιφουέντες, Φετφατζίδης, Νταρίντα, Σπίκιτς, Μορόν.Σίντκλεφ, Σαβέριο, Σαμόρα, Ντουντού, Φρίντεκ, Ρόουζ, Μοντόγια, Πάρντο, ΚουάισονΔύο αλλαγές και αμφότερες στον άξονα από τον. Κουντούρης και Λουίς πλαισιώνουν τον Λιάβα στη μεσαία γραμμή, δίχως να αλλάζει κάτι άλλο σε σχέση με την ενδεκάδα του αγώνα κόντρα στην Κηφισιά.Τσάβες, Σιέλης, Μλάντεν, Στάγιτς, Μαυρίας, Κουντούρης, Λουίς, Λιάβας, Νοικολάου, Ρόα, Μάντεβατς.Στεργιάκης, Παντελάκης, Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Μάνος Γαλιάτσος, Τετέι, Μπελεβώνης, Ντίαζ.

