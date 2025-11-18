Άσχημα μαντάτα μεταφέρει δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη για τον Φακούντο Πελίστρι, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στον Παναθηναϊκό. Ο νεαρός εξτρέμ, που μόλις πριν λίγες ημέρες επέστρεψε στη δράση μετά από μακρά απουσία, φαίνεται πως αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα τραυματισμού.



Ο Πελίστρι είχε αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του «τριφυλλιού» στη νίκη επί του ΠΑΟΚ (2-1) για τη 10η αγωνιστική της Super League, μπαίνοντας αλλαγή στο 85ο λεπτό. Η συμμετοχή του εκείνη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είχε περάσει 72 ημέρες από την τελευταία του εμφάνιση απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, διάστημα στο οποίο έμεινε εκτός λόγω θλάσης. Η επιστροφή του είχε δημιουργήσει αισιοδοξία στις τάξεις του Παναθηναϊκού, όμως οι εξελίξεις από την Ουρουγουάη έρχονται να ψαλιδίσουν αυτή την αισιοδοξία.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Πελίστρι επιβαρύνθηκε στον αριστερό προσαγωγό κατά τη διάρκεια των προπονήσεων με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Οι γιατροί της ομάδας έκριναν ότι δεν πρέπει να ρισκάρει περαιτέρω συμμετοχή, για αυτό και αποφασίστηκε να επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα ώστε να τεθεί ξανά υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού.

Η είδηση αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία στο «τριφύλλι», καθώς ο Πελίστρι θεωρείται παίκτης με ποιότητα, που μπορεί να προσφέρει λύσεις στην επίθεση. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε ποντάρει πολλά στην επιστροφή του, όμως πλέον η προσοχή στρέφεται στη σωστή διαχείριση της κατάστασης, ώστε να αποφευχθεί ένας νέος σοβαρός τραυματισμός.



Το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού αναμένεται να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση του Ουρουγουανού και να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω αποχή ή ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, η υγεία του παίκτη αποτελεί προτεραιότητα και η ομάδα καλείται να δείξει υπομονή, ώστε να τον έχει διαθέσιμο στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.