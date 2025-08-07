Λογαριασμός
Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ: Με τον λαό στο πλευρό της για να θέσει τις βάσεις πρόκρισης

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον φιλόδοξο Άρη Λεμεσού στην Κύπρο, στο πρώτο μεταξύ τους ματς, με μοναδικό στόχο να βάλει τις βάσεις για την ευρωπαϊκή της συνέχεια

ΑΕΚ

Με το βλέμμα στα playoffs του Conference League και το μυαλό αποκλειστικά στο αποτέλεσμα, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Άρη Λεμεσού στο «Alphamega Stadium» (19:00, Cosmote TV, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για το πρώτο μεταξύ τους ματς στον 3ο προκριματικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ταξίδεψε στην Κύπρο για να βάλει τις βάσεις της ευρωπαϊκής της συνέχειας, γνωρίζοντας καλά πως ο αντίπαλος μόνο εύκολος δεν είναι. Ωστόσο, θα έχει την στήριξη του κόσμου της, καθώς το παρών θα δώσουν πάνω από 2.000 φίλαθλοί της!

Η πρόκριση επί της Χάποελ Μπερ Σεβά ήρθε με επαγγελματικό τρόπο, με το 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας να αποδεικνύεται αρκετό, καθώς στη ρεβάνς η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό, ήταν σταθερή στην άμυνα και πλησίασε το γκολ στο φινάλε, με το δοκάρι του Πιερό. Ενόψει του αγώνα με τον Άρη, ο Νίκολιτς, πάντως, φρόντισε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, αρνούμενος να αποδεχθεί τον τίτλο του φαβορί.

Αγωνιστικά, η μεγαλύτερη «σπαζοκεφαλιά» αφορά τον Ρότα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από αδιαθεσία και παραμένει αμφίβολος. Αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, ο Νίκολιτς θα αναγκαστεί σε λύση ανάγκης στο δεξί άκρο, αφού ο Οντουμπάτζο έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο Γιόβιτς, που μπήκε στη λίστα αντί του Μαρσιάλ, δεν ταξίδεψε με την αποστολή και υπολογίζεται για τον επαναληπτικό, ενώ ο Μαρίν διεκδικεί θέση βασικού πίσω από το δίδυμο των επιθετικών.

Από την άλλη, ο Άρης Λεμεσού γεμάτος φιλοδοξία στοχεύει στην υπέρβαση. Οι Κύπριοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κόντρα στην Ακαδημία Πούσκας, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας και 3-2 εντός, «σφραγίζοντας» την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2.

Το πρόσωπο του δεύτερου αγώνα ήταν ο Ανδρόνικος Κακουλλής. Ο 24χρονος μπήκε αλλαγή και άλλαξε το ματς, με μία ασίστ στον Κβιλιτάια και ένα προσωπικό γκολ που «κλείδωσε» την πρόκριση. Ο Κακουλλής, μαζί με τον Χαραλάμπους, αποτελούν δύο από τις πιο δυνατές προσθήκες του φετινού καλοκαιριού, στα μετόπισθεν ξεχωρίζει η παρουσία του πολύπειρου στόπερ Μπάλογκαν, ενώ πολύ επικίνδυνοι είναι οι Κοκόριν και Κβιλιτάια.

Ο Άρης έχει ενισχυθεί σοβαρά και δείχνει έτοιμος να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη, ενώ όπως τόνισε ο Νίκολιτς, η Ένωση θα πρέπει να προσέξει αρκετά το τρανζίσιον παιχνίδι της κυπριακής ομάδας, καθώς επίσης και την ποιότητα που διαθέτει στα εξτρέμ. Νέο πρόσωπο στη λίστα είναι ο Μακόσλαντ, που αποκτήθηκε από τους Ρέιντζερς και αντικατέστησε τον τραυματία Μουσούντα.

Πιθανές ενδεκάδες:

Άρης Λεμεσού: Βαναΐλσον, Κορέια, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Γιαγκό, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, Μόντνορ, Κακουλλής, Γκάουστατ, Κβιλιτάια

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Κύπρος ποδόσφαιρο
