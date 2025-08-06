ΠΑΟΚ: Με δύο απουσίες η αποστολή για το 1ο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ

Λογαριασμός
Με δύο απουσίες η αποστολή του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ

Οι ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου, στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League  

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρώτη επίσημη αγωνιστική του υποχρέωση στη νέα σεζόν, κόντρα στην Βόλφσμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα κοντραριστεί με τους Αυστριακούς, αρχικά στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης (7/8, 20:00), με φόντο την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης και την εξασφάλιση παρουσίας σε League Phase, ενώ ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες δύο ποδοσφαιριστών του.

Ο λόγος για τους Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Κώστα Θυμιάνη, με τον πρώτο να συνεχίζει τη θεραπεία του και με τον δεύτερο να ακολουθεί ακόμα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Μιχαηλίδης , Μπαταούλας, Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Τσοπούρογλου, Πέλκας , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης, Τάισον , Σορετίρε , Τσάλοφ , Μύθου.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Europa League
