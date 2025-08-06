ΠΑΟΚ: Με δύο απουσίες η αποστολή για το 1ο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρώτη επίσημη αγωνιστική του υποχρέωση στη νέα σεζόν, κόντρα στην Βόλφσμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα κοντραριστεί με τους Αυστριακούς, αρχικά στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης (7/8, 20:00), με φόντο την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης και την εξασφάλιση παρουσίας σε League Phase, ενώ ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες δύο ποδοσφαιριστών του.
Ο λόγος για τους Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Κώστα Θυμιάνη, με τον πρώτο να συνεχίζει τη θεραπεία του και με τον δεύτερο να ακολουθεί ακόμα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Μιχαηλίδης , Μπαταούλας, Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Τσοπούρογλου, Πέλκας , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης, Τάισον , Σορετίρε , Τσάλοφ , Μύθου.
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKWAC #UEL #PAOK #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) August 6, 2025
📝#TrainingReport - https://t.co/bihnzvFfwB #training #news pic.twitter.com/GrqRBxlDYY
