Ταλαιπωρία τέλος: Επιστρέφει στην πατρίδα της μετά από 20 ώρες σε αεροδρόμιο της Λιβύης η αποστολή της Νιγηρίας

Αναβλήθηκε το αυριανό ματς των 2 χωρών - Η «Οδύσσεια» της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας επιτέλους έφτασε στο τέλος της - Η αποστολή επιστρέφει στη χώρα της 

Αποστολή Νιγηρίας

Η «Οδύσσεια» της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας επιτέλους έφτασε στο τέλος της!

Μετά από 20 και πλέον ώρες απίστευτης ταλαιπωρίας σε αεροδρόμιο της Λιβύης, η αποστολή των «αετών» αναχώρησε με προορισμό την επιστροφή στην πατρίδα και το Λάγος.

Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις και πιέσεις όλων των εμπλεκομένων, η κυβέρνηση της Λιβύης συμφώνησε εν τέλει να εκδοθεί η άδεια πτήσης για την ομάδα της Νιγηρίας ώστε να φύγει από το... πολυσυζητημένο αεροδρόμιο και να επιστρέψει αεροπορικώς στην χώρα της.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της Νιγηρίας αποφάσισαν να φύγουν και να μην αγωνιστούν στο αυριανό προγραμματισμένο παιχνίδι με τη Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με την αναμέτρηση να οδηγείται σε αναβολή!

Θυμίζουμε πως οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ της Νιγηρίας έμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο χωρίς φαγητό και νερό, ενώ, είχαν και... προβλήματα με το ίντερνετ με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν εύκολα με τον έξω κόσμο!

Όλα αυτά, μοιάζουν ως μια μεγάλη ποδοσφαιρική «βεντέτα», αφού λίγες ημέρες νωρίτερα, η αντίστοιχη εθνική ομάδα της Λιβύης κατήγγειλε την ανεξήγητη παραμονή στο αεροδρόμιο του Λάγος γι’ αρκετές ώρες, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος στα πράγματα των μελών της αποστολής.

