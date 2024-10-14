Η «Οδύσσεια» της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας επιτέλους έφτασε στο τέλος της!

Μετά από 20 και πλέον ώρες απίστευτης ταλαιπωρίας σε αεροδρόμιο της Λιβύης, η αποστολή των «αετών» αναχώρησε με προορισμό την επιστροφή στην πατρίδα και το Λάγος.

Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις και πιέσεις όλων των εμπλεκομένων, η κυβέρνηση της Λιβύης συμφώνησε εν τέλει να εκδοθεί η άδεια πτήσης για την ομάδα της Νιγηρίας ώστε να φύγει από το... πολυσυζητημένο αεροδρόμιο και να επιστρέψει αεροπορικώς στην χώρα της.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της Νιγηρίας αποφάσισαν να φύγουν και να μην αγωνιστούν στο αυριανό προγραμματισμένο παιχνίδι με τη Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με την αναμέτρηση να οδηγείται σε αναβολή!

🚨 Nigerian players are finally allowed to return back to their country after over 20 hours stuck in a Libyan airport with no food or water. 🇳🇬



They have decided NOT to play the game against Libya. 🇱🇾🚫



(Source: @PoojaMedia ) pic.twitter.com/cmRI7a9o8J — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2024

Θυμίζουμε πως οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ της Νιγηρίας έμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο χωρίς φαγητό και νερό, ενώ, είχαν και... προβλήματα με το ίντερνετ με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν εύκολα με τον έξω κόσμο!

Όλα αυτά, μοιάζουν ως μια μεγάλη ποδοσφαιρική «βεντέτα», αφού λίγες ημέρες νωρίτερα, η αντίστοιχη εθνική ομάδα της Λιβύης κατήγγειλε την ανεξήγητη παραμονή στο αεροδρόμιο του Λάγος γι’ αρκετές ώρες, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος στα πράγματα των μελών της αποστολής.

UPDATE:



After pressure from several quarters, the Libyan government have agreed to issue clearance for ValueJet Airline to fly and sell aviation fuel to the airline.



They came with a gimmicks to issue a pre-clearance to land in Benghazi first before we fly to Nigeria. The same… — Adepoju Tobi Samuel 🇳🇬 (@OgaNlaMedia) October 14, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.