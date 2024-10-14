Με τη σφραγίδα του ΟΠΑΠ και ο εφετινός 41ος Αυθεντικός Μαραθώνιος – Η Αθήνα υποδέχεται 73.000 δρομείς για τη διήμερη αθλητική γιορτή στις 9 και 10 Νοεμβρίου.

Πόλος έλξης για 73.000 δρομείς από όλο τον κόσμο θα είναι ο εφετινός 41ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας, που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου, με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ. Η εκκίνηση για τη μεγάλη δρομική γιορτή δόθηκε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του ΣΕΓΑΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της Ομοσπονδίας, του ΟΠΑΠ και θεσμικών εταίρων.

Ο ΟΠΑΠ, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού, βρίσκεται αδιάληπτα τα τελευταία 14 χρόνια στο πλευρό του ΣΕΓΑΣ και στηρίζει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, συμβάλλοντας στην επιτυχία της διοργάνωσης. Μάλιστα, από το 2022, ο ΟΠΑΠ είναι χορηγός και του Universities Night Run, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Μαραθωνίου με συμμετοχή φοιτητών από πανεπιστημιακές σχολές όλου του πλανήτη. Ο ΟΠΑΠ, εξάλλου, είναι Μέγας Χορηγός της Unileague, ενισχύοντας τον φοιτητικό αθλητισμό.

Μεγάλη συμμετοχή στις διαδρομές Universities Night Run by ΟΠΑΠ και 10χλμ ΟΠΑΠ

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου του ΣΕΓΑΣ, ο Head of Sponsorships του ΟΠΑΠ Γιώργος Ζούμας, δήλωσε: «Μπαίνουμε στην τελική ευθεία προς τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε ο Μέγας χορηγός της διοργάνωσης που συνδέει το παρόν με το παρελθόν και εμπνέεται από τις υψηλές αξίες του αγώνα. Ο Μαραθώνιος είναι ένα σύμβολο πολιτισμού. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στηρίζουμε τη διαδρομή στην οποία συμμετέχουν οι φοιτητές. Θέλουμε να τους ωθήσουμε σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής».

Ο Public & Media Relations Director του ΟΠΑΠ, Μανώλης Σταυρουλάκης, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΓΑΣ, Σωτήρης Κυρανάκος και ο Head of Sponsorships του ΟΠΑΠ, Γιώργος Ζούμας

Το αγωνιστικό διήμερο ξεκινά το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, με τον αγώνα 5 χλμ. στις 17:00 και το Universities Night Run by ΟΠΑΠ στις 19:15, ενώ την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου, εκτός από την κλασσική διαδρομή, θα διεξαχθεί και ο Αγώνας Δρόμου 10χλμ. ΟΠΑΠ με τη συμμετοχή 15.000 δρομέων.

Όπως κάθε χρόνο, ο ΟΠΑΠ θα βρίσκεται στο πλευρό όλων των συμμετεχόντων, ενθαρρύνοντας τις προσπάθειές τους με δράσεις και εκπλήξεις που θα κάνουν την εμπειρία τους ακόμα πιο ξεχωριστή.

Ο Head of Sponsorships του ΟΠΑΠ, Γιώργος Ζούμας, με τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Κώστα Κεντέρη

