Άρης: Εκτός ομάδας Ίνοχ, Φορμπς και Γκιουζέλης με απόφαση Μίλιτσιτς

Σκληρές αποφάσεις έλαβαν στον Άρη μετά τη νέα βαριά εντός έδρας ήττα, από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το EuroCup.

Με απόφαση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς τρεις παίκτες τέθηκαν μέχρι νεωτέρας εκτός ομάδας. Πρόκειται για τον γκαρντ Μπριν Φορμπς, τον πάουερ φόργουορντ Γιώργο Γκιουζέλη και τον σέντερ Στίβεν Ίνοχ.

Οι τρεις παίκτες αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν και πλέον η διοίκηση θα αναζητήσει τη φόρμουλα για τη λύση των συμβολαίων τους, ενώ ήδη γίνεται αναζήτηση στην αγορά για την ενίσχυση της ομάδας.

Υπενθυμίζεται πως ο Μίλιτσιτς μετά την ήττα της Τετάρτης είχε κάνει λόγο για ντροπιαστική εικόνα και για παίκτες που δεν πάλευαν στον αγώνα.

Σημειώνεται πως Ίνοχ και Φορμπς είχαν δύο από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ομάδα, αλλά δεν πρόσφεραν τα προσδοκώμενα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.