Σάκοτα: «Αξίζει τον σεβασμό μας η Καρδίτσα»

Δύσκολη αποστολή περιμένει για την ΑΕΚ στην Καρδίτσα το Σάββατο (18:15) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Ντράγκαν Σάκοτα.



Ο Σέρβος τεχνικός εξήρε την εικόνα και την πορεία της θεσσαλικής ομάδας, την οποία η «Ένωση» θα υποδεχτεί την Τετάρτη για τους «16» του BCL.

«Έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή ομάδα, με γεμάτο ρόστερ. Το ματς θα είναι πολύ δύσκολο. Η αντίπαλός μας πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με Σουμπότιτσα στο BCL και με Παναθηναϊκό. Τη συγχαίρω για την ιστορική πρόκριση που πέτυχε στην Ευρώπη. Είναι σκληρή ομάδα. Αξίζει το σεβασμό μας η Καρδίτσα, όπως τον αξίζει και ο προπονητής της. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Περιμένουμε κάποια στιγμή να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε αυτά που μας αναλογούν με οποιαδήποτε συνθήκη», ανέφερε ο «Σάλε».

