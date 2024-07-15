Σ' ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με καθυστέρηση μίας ώρας και 22 λεπτών(!) λόγω έντασης που προκλήθηκε έξω από το γήπεδο. Συγκεκριμένα, δεκάδες Κολομβιανοί επιχείρησαν να εισβάλουν χωρίς εισιτήριο, με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους περιορίζουν. Αρκετοί, δε, εξ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά. Ως εκ τούτου, για ώρα είχαν κλείσει ορισμένες θύρες. Εξού και δόθηκε παράταση για τη σέντρα, για να προλάβουν όλοι όσοι είχαν εισιτήριο να μπουν (οι πληροφορίες θέλουν αρκετούς να κατάφεραν να εισέλθουν και χωρίς εισιτήριο).

Το ματς:



Εξαιρετικός ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Εκείνη που μπήκε πιο δυνατά ήταν η Αργεντινή, η οποία απείλησε μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Άλβαρες. Η «Αλμπισελέστε» έμενε ψηλά να πιέσει, έχοντας στα καπάκια και νέα στιγμή με «μπάσιμο» του Ταλιαφίκο στην αντίπαλη περιοχή.



Ωστόσο, πολύ γρήγορα η Κολομβία όχι μόνο άρχισε να φωνάζει «παρούσα», αλλά έβγαζε και μαζεμένες ευκαιρίες. Μάλιστα, η ομάδα του Νέστορ Λορέντζο, αφού προειδοποίησε στο 5' με το χλιαρό σουτ του Ντίας, εν συνεχεία στο 7', έφτασε μια ανάσα από το 0-1: Ο Κόρντομπα χωρίς να έχει καλεί ισορροπία, έπιασε κάτι σαν γυριστό σουτ, με την μπάλα να χτυπά στο δεξί δοκάρι και να βγαίνει άουτ!



Η Κολομβία συνέχισε να φτιάχνει προϋποθέσεις ούσα εμφανώς πιο απειλητική, με την Αργεντινή να είναι για ώρα σε φάση άμυνας. Ο ρυθμός παρέμενε πολύ καλός, ενώ στο... παιχνίδι μπήκαν και τα τάκλιν και οι μονομαχίες επιπέδου Copa America και, δη, αναμέτρησης Αργεντινής με Κολομβία.



Παρόλα αυτά, το τέμπο σιγά-σιγά άρχισε να πέφτει, πολύ. Ουσιαστικά, από το δεύτερο μισό του ημιχρόνου μέχρι και την ανάπαυλα, διάστημα στο οποία είχαμε ελάχιστα πράγματα: Ένα μονοκόμματο τελείωμα από τον Μέσι στο 20' που κόντραρε, ένα μακρινό σουτ του Λέρμα στο 33' που έδιωξε με ακροδάχτυλα ο Μαρτίνες και μια κεφαλιά από τον Ταλιαφίκο στο 44'.



Ενδιάμεσα, στο 36', ο Μέσι έκανε κούρσα εντός της αντίπαλης περιοχής, βγαίνοντας με την μπάλα άουτ. Στο τελείωμα της φάσης, όμως, έμεινε πεσμένος στο έδαφος δείχνοντας να πονά πολύ.



Ύστερα από το ημίχρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου τραγούδησε η Σακίρα, οι δύο ομάδες επέστρεψαν χωρίς αλλαγές και με τον Λιονέλ Μέσι να σγίγγει τα δόντια και να συνεχίζει κανονικά.



Ένα δεύτερο μέρος που άρχισε, επίσης, με πολύ καλό ρυθμό. Διαδοχικές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Πρώτη απειλή από τον Αρίας στο 46' και απάντηση στο 49' από την Αργεντινή με φάση διαρκείας και σουτ του Ντι Μαρία που δέχθηκε το «στοπ». Στο 54' η κεφαλιά του Σάντσες ύστερα από κόρνερ για την Κολομβία πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 58' εξελίχθηκε νέα φάση διαρκείας για την «αλμπισελέστε». Και αυτή τελείωσε με σουτ του Ντι Μαρία, με τους Αργεντινούς να διαμαρτύρονται έντονα για πέναλτι και χέρι του Κουέστα μετά από κεφαλιά του Μακ Άλιστερ.



Για να φτάσουμε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνο, όταν ο Μέσι έπεσε στο έδαφος, πιάνοντας αυτή τη φορά τον δικέφαλό του. Ο ηγέτης της «Αλμπισελέστε» δεν μπορούσε να συνεχίσει, αποχωρώντας κλαίγοντας και εν μέσω αποθέωσης από συμπαίκτες και φιλάθλους, σε στιγμές συγκλονιστικές. Στη θέση του στο 66' μπήκε ο Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος εν συνεχεία θα είχε και μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα του.



Ωστόσο, η ατυχία δεν σταμάτησε εκεί για την Αργεντινή, καθώς ύστερα από λίγο ο Λιονέλ Σκαλόνι προχώρησε και σε δεύτερη αναγκαστική αλλαγή, με τον Μολίνα να αντικαθιστά τον Μοντιέλ που αντιμετώπιζε πρόβλημα.



Στο 75' η Αργεντινή βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ορθώς για οφσάιντ, καθώς ο Ταλιαφίκο ήταν εκτεθειμένος πριν κάνει το γύρισμα στον Νίκο Γκονζάλες.



Είχαμε μπει πλέον στην τελική ευθεία, όταν η Αργεντινή... ανέλαβε δράση, έχοντας δύο χαμένες ευκαιρίες, αμφότερες με τον Νίκο Γκονζάλες, στο 88' και στο 90'+3'.



Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση (η πρώτη στο φετινό Copa America, αφού μόνο στον μεγάλο τελικό υπήρχε).



Η Αργεντινή συνέχισε από εκεί που το άφησε στη λήξη της κανονικής διάρκειας, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και στα πρώτα λεπτά της παράτασης. Στο 95', δε, είχε μεγάλη φάση, με τον Ντε Πολ να κάνει το γύρισμα από δεξιά, τον Νίκο Γκονζάλες να πιάνει το μονοκόμματο σουτ και τον Βάργκας να μπλοκάρει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Αφού, λοιπόν, ο Λισάντρο Μαρτίνες έβαλε μεγάλο «στοπ» με σωτήρια προβολή στον Μπόρχα στο 109', ήρθε στο 112' ο Λαουτάρο να λυτρώσει την Αργεντινή: Κλέψιμο χαμηλά, ωραία κυκλοφορία, κάθετη του Λο Σέλσο στον Λαουτάρο, ο οποίος πλασάρει ψύχραιμα πάνω τον Βάργκας!

Ένα προβάδισμα που υπερασπίστηκε η «Αλμπισελέστε» μέχρι το φινάλε. Στο 116', δε, ο Ντι Μαρία βγήκε αλλαγή, κλαίγοντας, στην τελευταία μεγάλη παράσταση της σπουδαίας καριέρας του με το εθνόσημο.

MVP: Υπήρχαν παίκτες με καλή παρουσία, ωστόσο είναι από τις περιπτώσεις που η διάκριση πηγαίνει, δικαίως, στον παίκτη που μπαίνει αλλαγή και λυτρώνει την ομάδα. Λαουτάρο Μαρτίνες.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες – Μοντιέλ (72΄Μολίνα), Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο – Ντι Μαρία (117' Οταμέντι), Ντε Πολ, Φερνάντες (96' Λο Σέλσο), Μακ Άλιστερ (96' Παρέδες) – Μέσι (66' Νίκο Γκονζάλες), Άλβαρες (96' Λαουτάρο Μαρτίνες).



Κολομβία (Νέστορ Λορέντζο): Βάργκας – Σαντιάγκο Αρίας, Σάντσες, Κουέστα, Μοχίκα – Ρίος (89' Καστάνιο), Λέρμα (106' Ουρίμπε) – Τζον Αρίας (106' Καράσκαλ), Χάμες Ροντρίγκες (91' Κιντέρο), Λουίς Ντίας (106' Μπόρχα) – Κόρντομπα (89' Κόρντομπα).



Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Βραζιλιάνος Ράφαελ Κλάους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

