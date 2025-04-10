Ο Γουίλιαν Αράο, στα 33 του πια και ενώ το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό λήγει τον Ιούνιο, εδώ και καιρό είναι γνωστό ότι δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα. Στη Βραζιλία, ωστόσο, θεωρούν ότι είναι βέβαιο πια ότι ο παίκτης δεν θα συνεχίσει στο «τριφύλλι». Τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), η ιστοσελίδα RTI Esporte έγραψε, επικαλούμενη πληροφορίες της, ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής των Φλαμένγκο και Κορίνθιανς ενημερώθηκε την Τετάρτη (09/04) από τον Σπύρο Βλάχο πως είναι εκτός πλάνων για τη σεζόν 2025/26.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να φτάσει σε συμφωνία με τον Αράο για μείωση αποδοχών, ώστε να παραμείνει «πράσινος», αφού οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν πως άξιζε να προσπαθήσουν να τον κρατήσουν λόγω της ηγετικής του φυσιογνωμίας και της επιρροής, που ασκεί στα αποδυτήρια.

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος μέσος δεν συμφώνησε με τις προτεινόμενες οικονομικές παραμέτρους. Από την άλλη, τονίζει πάντα το ίδιο δημοσίευμα, ο Ρουί Βιτόρια υποστήριξε ότι ο 33χρονος μέσος δεν θα είχε τόσο πολύ χρόνο, πλέον, στην ομάδα. Ως εκ τούτου, οι όποιες διαπραγματεύσεις σταμάτησαν.

Τώρα, ο Φλάβιο Αράο, πατέρας και μάνατζερ του παίκτη, εξετάζει ενδιαφέρον από συλλόγους του Major League Soccer (MLS). Έχει επίσης συνομιλίες με ομάδες από το Μεξικό, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Η ομάδα, ωστόσο, που παραμένει φαβορί για την απόκτησή του είναι η Σάντος, στην οποία, θυμίζουμε, έχει επιστρέψει ο Νεϊμάρ.

Τονίζεται στο ρεπορτάζ:

«Η Σάντος παραμένει σε πλεονεκτική θέση και έχει μεγάλες πιθανότητες να υπογράψει τον Γουίλιαν Αράο. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ διοίκησης και παίκτη. Σε αυτό το σημείο, οι δύο πλευρές προσπαθούν να συμφωνήσουν σε μισθό και χρόνο συμβολαίου πριν επισημοποιηθεί η πρόταση.

Ομάδα και παίκτης εργάζονται στο παρασκήνιο για να ξεπεράσουν το γραφειοκρατικό κομμάτι και, έτσι, να καθορίσουν την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας. Η καλή σχέση μεταξύ του προέδρου Μαρσέλο Τεϊσέιρα, η οποία άρχισε να χτίζεται στις αρχές του τρέχοντος έτους, ήταν θεμελιώδης.

Ο ''ασπρόμαυρος'' εκπρόσωπος τηλεφώνησε στον Αράο τις τελευταίες ημέρες και ξεκαθάρισε την επιθυμία του να σφραγίσει τη συμφωνία. Ειδικά επειδή ο Μαρσέλο Τεϊσέιρα έχει πληροφορίες ότι ο μέσος ενδιαφέρει επίσης δύο άλλους συλλόγους της Βραζιλίας: Την Μπαΐα και την Ατλέτικο Μινέιρο».



Θυμίζουμε πως ο Γουίλιαν Αράο αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023 με μεταγραφή από τη Φενέρμπαχτσε. Από την έλευσή του έως και σήμερα αποτελεί βασικό γρανάζι στην «πράσινη» μηχανή, έχοντας «γράψει» 83 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Ο Αράο μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια τόσο τη θέση του αμυντικού χαφ, όσο και αυτή του κεντρικού αμυντικού.

