Αποχωρεί από τον Asteras AKTOR και επιστρέφει στην Αργεντινή ο Άλβαρες

Επιστροφή στην Αργεντινή για τον Φεντερίκο Άλβαρες. Όπως μεταδίδει ο Θέσαρ Λουίς Μέρλο, ο 31χρονος αριστερός μπακ αποχωρεί από τον Asteras AKTOR. Το συμβόλαιό του με τους Αρκάδες ολοκληρώθηκε και δεν ανανεώνεται και θα επιστρέψει στην πατρίδα του.

Συγκεκριμένα, ο Άλβαρες έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με την Τίγκρε για συμβόλαιο μιας σεζόν.

Η Τίγκρε αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση του πρωταθλήματος Απερτούρα στην 5η θέση.

O Άλβαρες αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας από τη χώρα του τάνγκο, ενώ στην πενταετή παρουσία του στον Αστέρα αγωνίστηκε σε 145 παιχνίδια.

