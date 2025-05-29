Αγρίεψε ο Ολυμπιακός και ο τίτλος θα κριθεί σε 5ο τελικό στη Βουλιαγμένη

Μεγάλη μονομαχία πραγματοποιήθηκε στο «Παπαστράτειο», με τα κορίτσια του Ολυμπιακού να βρίσκονται με την πλάτη στο τοίχο, μετά το 2-1 στη σειρά των τελικών της Α1 γυναικών στο πόλο, από τη Βουλιαγμένη.

Στο 4ο και καθοριστικό παιχνίδι, όμως, οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν στην πισίνα αποφασισμένες να παίξουν με το μέταλλο του πρωταθλητή και τα κατάφεραν, επικρατώντας με σκορ 10-7. Τώρα ο τελικός πηγαίνει σε 5ο ματς (31/06, 16:30), όπου και θα καθορίσει τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας.

Μπορεί η Βουλιαγμένη να έχει την αναμέτρηση στην έδρα της, ωστόσο θα πρέπει να κόψει το μυθικό σερί του Ολυμπιακού, καθώς τα τελευταία 11 χρόνια ο τίτλος καταλήγει στον Πειραιά και για να αλλάξει η ιστορία θα χρειαστεί και η απαραίτητη κατάθεση ψυχής.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με αρκετά λάθη από τις δύο ομάδες, κυρίως στην επίθεση, αυτό δείχνει και το 2-1 του πρώτου οκταλέπτου. Βέβαια, το προβάδισμα, που κατάφεραν να πάρουν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, δεν το έχασαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι «ερυθρόλευκες» έκαναν επίδειξη δύναμης και κατάφεραν να πάρουν ένα ισχυρό προβάδισμα πριν τη λήξη του ημιχρόνου, καθώς με το 6-2 μπήκαν γερές βάσεις για τη νίκη.

Η Βουλιαγμένη, όμως, έβγαλε αντίδραση στο 3ο οκτάλεπτο έδειξε τα δόντια της και πλησίασε στο σκορ, φτάνοντας το παιχνίδι στο 7-5. Εκεί, ωστόσο, τελείωσαν και οι δυνάμεις των φιλοξενούμενων, με τον Ολυμπιακό να καθαρίζει το ματς, με το τελικό 10-7.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-1, 1-3, 3-2.

