Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μίλαν: Στον πάγκο των «ροσονέρι» ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επιστρέφει μετά από έντεκα χρόνια στη Μίλαν, με τον Ιταλό τεχνικό να υπογράφει με τους «ροσονέρι»

Μασιμιλιάνο Αλέγκρι

Ο… δολοφόνος γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τα βρήκε σε όλα με τη Μίλαν και υπέγραψε πριν από λίγη ώρα το συμβόλαιό του με τους «ροσονέρι».

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν ξανά στο τιμόνι της Μίλαν από το 2010 μέχρι το 2014 και κατέκτησε το σκουντέτο το 2011. Τον τελευταίο χρόνο ο Αλέγκρι δεν βρισκόταν σε κάποια ομάδα, μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Γιουβέντους στο τέλος της σεζόν 2023/24.

Πλέον, απομένουν οι ανακοινώσεις από την ομάδα και ύστερα ο έμπειρος τεχνικός σηκώνει μανίκια ενόψει της νέας σεζόν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μίλαν ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark