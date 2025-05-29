Μίλαν: Στον πάγκο των «ροσονέρι» ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι

Ο… δολοφόνος γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τα βρήκε σε όλα με τη Μίλαν και υπέγραψε πριν από λίγη ώρα το συμβόλαιό του με τους «ροσονέρι».

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν ξανά στο τιμόνι της Μίλαν από το 2010 μέχρι το 2014 και κατέκτησε το σκουντέτο το 2011. Τον τελευταίο χρόνο ο Αλέγκρι δεν βρισκόταν σε κάποια ομάδα, μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Γιουβέντους στο τέλος της σεζόν 2023/24.

Πλέον, απομένουν οι ανακοινώσεις από την ομάδα και ύστερα ο έμπειρος τεχνικός σηκώνει μανίκια ενόψει της νέας σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.