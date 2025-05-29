Λογαριασμός
Αυτός είναι ο 53χρονος οδηγός που τραυμάτισε δεκάδες οπαδούς της Λίβερπουλ στην παρέλαση για το πρωτάθλημα

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του 53χρονου άντρα που τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους στο Λίβερπουλ

Λίβερπουλ

Λίγες ημέρες μετά τις στιγμές χάους και τρόμου που εκτυλίχθηκαν στην παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπου ένας οδηγός τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους, ήρθαν στο φως όλα τα στοιχεία του δράστη.

Πρόκειται για τον 53χρονο επιχειρηματία, πρώην στρατιωτικό και πατέρα τριών παιδιών, Πολ Ντόιλ, ο οποίος θα απολογηθεί την Παρασκευή (30/05), έχοντας επτά κατηγορίες να τον βαραίνουν.

Γείτονες του Βρετανού εξέφρασαν την έκπληξή τους για τα όσα έκανε ο Ντόιλ, τον οποίον χαρακτήρισαν ως «ήσυχο άνθρωπο».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λίβερπουλ ποδόσφαιρο
