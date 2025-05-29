Λίγες ημέρες μετά τις στιγμές χάους και τρόμου που εκτυλίχθηκαν στην παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπου ένας οδηγός τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους, ήρθαν στο φως όλα τα στοιχεία του δράστη.

Πρόκειται για τον 53χρονο επιχειρηματία, πρώην στρατιωτικό και πατέρα τριών παιδιών, Πολ Ντόιλ, ο οποίος θα απολογηθεί την Παρασκευή (30/05), έχοντας επτά κατηγορίες να τον βαραίνουν.

Γείτονες του Βρετανού εξέφρασαν την έκπληξή τους για τα όσα έκανε ο Ντόιλ, τον οποίον χαρακτήρισαν ως «ήσυχο άνθρωπο».

🚨 BREAKING: Former Royal Marine Paul Doyle, 53, has been charged over the Liverpool crash with dangerous driving, causing grievous bodily harm (GBH) with intent, wounding with intent to cause GBH, and attempted GBH pic.twitter.com/gX1JrIKZ0E — Politics UK (@PolitlcsUK) May 29, 2025

