Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 43 ετών ο Κάρλος Ντελφίνο

Τέλος σε μια σπουδαία και λαμπερή καριέρα έβαλε και επίσημα το απόγευμα της Τρίτης (07/10) ο Κάρλος Ντελφίνο. Ο 43χρονος Αργεντινός γκαρντ/φόργουορντ πήρε την οριστική απόφαση να κρεμάσει την μπασκετική του φανέλα και να αποχωρήσει από την ενεργό δράση μετά από μια τεράστια πορεία 27 ετών στα παγκόσμια παρκέ.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2004 στην Αθήνα με την ομάδα της «αλμπισελέστε» ξεκίνησε την καριέρα του στο μπάσκετ το.. μακρινό 1998 στην πατρίδα του με τη φανέλα της Libertad de Sunchales.

Το 2003, επιλέχθηκε στο Νο. 25 του ντραφτ από τους Πίστονς, παίζοντας στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη για οκτώ ολόκληρες σεζόν με το Ντιτρόιτ, τους Ράπτορς, τους Μπακς και τους Ρόκετς, καταγράφοντας περισσότερα από 500 παιχνίδια στο ΝΒΑ.

Τελευταία ομάδα του Ντελφίνο ήταν η ιταλική Baltur Cento που αγωνίζεται στις χαμηλότερες κατηγορίες της χώρας.



