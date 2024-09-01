ΠΑΟΚ με ψυχή πρωταθλητή... Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν κυνική και απέδρασε με το τρίποντο από το Περιστέρι, λυγίζοντας με 2-1 τον Ατρόμητο που είχε ισοφαρίσει με πέναλτι του Ουάρντα στο 85ο λεπτό.

Λυτρωτής ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος σκόραρε στο 90’ και… εξιλεώθηκε για εκείνη τη φάση με τη Μάλμε που στέρησε στον «δικέφαλο του βορρά» το όνειρο του Champions League, ενώ ο Ζίβκοβιτς στο 45’ είχε χτυπήσει για το 1-0.

Ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ για το 2-0 για φάουλ του Μπάμπα στον Μουντέ, ενώ οι Θεσσαλονικείς φωνάζουν για το πέναλτι του Ατρόμητου πως ξεκίνησε από φάουλ στον Μουργκ, αλλά ο Ζαμπάλας φάνηκε σε ζωντανή μετάδοση να λέει πως το VAR δεν μπορεί να παρέμβει.

Συνεχίζει απόλυτος και παρέα με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας ο ΠΑΟΚ, έχοντας 9 βαθμούς και πάει με ακόμη μεγαλύτερη ηρεμία στη διακοπή, πρώτη ήττα για τον αξιότιμο Ατρόμητο ο οποίος έχει μόλις δύο πόντους.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Πάμπλο Γκαρσία. Ο Κοσέλεφ στην εστία και οι Μουντές, Τσακμάκης, Μπρόρσον, Αθανασίου στην άμυνα. Ουεντραόγκο, Έντερτο δίδυμο στον άξονα, με τους Μίχορλ, Ουάρντα, Μπακού στη μεσοεπιθετική τριπλέτα. Στην κορυφή της επίθεσης ο Καρλίτος.

Ίδια διάταξη και από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Στο τέρμα ο Κοτάρσκι και στην τετράδα της άμυνας οι Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα. Οζντόεφ, Σβαμπ τα δύο χαφ, οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Σορετίρε μπροστά τους και ουσιαστικά πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τσάλοφ.

Το ματς

Τον έλεγχο του αγώνα είχε ο Ατρόμητος στο ξεκίνημά του. Πήραν την μπάλα στα πόδια τους οι Περιστεριώτες, περιόρισαν επιθετικά τους Θεσσαλονικείς και με τους δραστήριους Αθανασίου, Ουάρντα και Καρλίτος προσπαθούσαν να απειλήσουν. Έπαιζαν αρκετά από τα αριστερά, πατώντας στην αδυναμία του Ότο να αμυνθεί σωστά και είχαν μεγάλη φάση στο 5’ με τον Κοτάρσκι να βγάζει το πλασέ του Μίχορλ.

Μέχρι το 20λεπτο οι γηπεδούχοι είχαν τρεις τελικές, αλλά καμία εξ αυτών δεν μετουσιώθηκε σε γκολ και σιγά-σιγά οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ισορροπούν. Χωρίς βέβαια να φανούν επικίνδυνοι, απλώς μείωσαν τις «κατεβασιές» των αντιπάλων τους και δεν τους επέτρεπαν να πλησιάζουν τα καρέ του Κοτάρσκι. Η πρώτη απειλή από πλευράς ΠΑΟΚ ήρθε στο 32’ με τον Ζίβκοβιτς να κάνει την ατομική ενέργεια, αλλά το σουτ του σταμάτησε στα σώματα, με τον Σορετίρε να «ενεργοποιείται» στην τελική ευθεία του πρώτου μέρους και να δημιουργεί ρήγματα και κινδύνους.

Στο 44’ η ομάδα του Λουτσέσκου προειδοποίησε με τη διαγώνια λόμπα του Σβαμπ που πέρασε πάνω από την εστία. Το καμπανάκι δεν ήχησε δυνατά, όπως αποδείχτηκε, στα αυτιά των παικτών του Γκαρσία που είδαν τους «ασπρόμαυρους» να βγάζουν κυνισμό και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Ο Κωνσταντέλιας έπαιξε κάθετα στην περιοχή, βλέποντας την κίνηση του Σορετίρε, ο οποίος γύρισε στον Ζίκβοβιτς, με τον Σέρβο σε δεύτερο χρόνο να στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του εξουδετερωμένου Κοσέλεφ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με σαφή στόχο να διαχειριστεί το προβάδισμά του και αν καταφέρει να βρει και δεύτερο γκολ. Κατάφερε να κάνει και τα δύο, αφού περιόρισε τον Ατρόμητο επιθετικά και έψαχνε τη φάση του 2-0. Την βρήκε στο 66ο λεπτό, με τους Κωνσταντέλια, Μπάμπα, Τσάλοφ να κρύβουν την μπάλα και ο Ζίβκοβιτς να την… εμφανίζει στα δίχτυα. Ωστόσο, μετά από on field review, ο Ζαμπάλας ακύρωσε το γκολ για φάουλ στον Μουντέ από τον Μπάμπα, φέρνοντας την έντονη αντίδραση παικτών και πάγκου.

Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν. Συνέχιζαν να κρατάνε την μπάλα και τους αντιπάλους τους μακριά από την περιοχή του Κοτάρσκι. Ο Λουτσέσκου φρέσκαρε την ομάδα του με Καμαρά, Τισουντάλι, Μουργκ. Και αυτό έφερε την καλύτερη στιγμή στο δεύτερο μέρος για τον ΠΑΟΚ, με το πλασέ του Καμαρά να το βγάζει ο Κοσέλεφ. Μια φάση που έφερε διαμαρτυρίες, αφού είχε γίνει φάουλ στα όρια της περιοχής στον Μουργκ, αλλά ο ρέφερι θεώρησε προτιμότερο να αφήσει το πλεονέκτημα. Και στα… καπάκια, ο Ατρόμητος κέρδισε στην κόντρα το πέναλτι, όταν σε σέντρα του Ουάρντα η μπάλα σταμάτησε στο απλωμένο χέρι του Ότο.

Η παράβαση δόθηκε σωστά, ο Ζαμπάλας εξήγησε στους Θεσσαλονικείς πως δεν μπορούσε το VAR να παρέμβει και να αλλάξει η απόφαση για φάουλ στον Μουργκ αφού έχει αλλάξει η φάση και η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα. Ο Ουάρντα νίκησε τον Κοτάρσκι από τα έντεκα βήματα και πανηγύρισε με τον κόσμο φιλώντας το αστέρι. Ο ΠΑΟΚ ήταν στα… σχοινιά αλλά έβγαλε τον περσινό χαρακτήρα που τον έχρισε πρωταθλητή, αφού με ο Καμαρά στο 90’ με κεφαλιά, όντας αμαρκάριστος στην «καρδιά» της αντίπαλης άμυνας για να γράψει το 2-1. Σκορ που έμεινε και στα έξτρα δώδεκα λεπτά των καθυστερήσεων στο Περιστέρι…

