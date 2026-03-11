Αποσύρει τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο το Ιράν

Ραγδαίες οι εξελίξεις στο Ιράν όσον αφορά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού, αφού όπως έγινε γνωστό η χώρα της Μέσης Ανατολής δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Η εμπόλεμη κατάσταση με τις ΗΠΑ συνεχίζεται με τον Ιρανό υπουργό αθλητισμού Αχμάντ Ντονιαμάλι να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο παρουσίας του Ιράν στο Μουντιάλ.

«Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λαμβάνοντας υπόψη τα κακόβουλα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον του Ιράν, το γεγονός ότι μας έχουν επιβληθεί δύο πόλεμοι σε οκτώ ή εννέα μήνες και ότι έχουν σκοτωθεί αρκετές χιλιάδες πολίτες μας.

Επομένως, σίγουρα δεν έχουμε καμία πιθανότητα να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Ντονιαμάλι, με τον Ιράν να είναι η μοναδική χώρα που δεν έδωσε το παρών στο σεμινάριο της FIFA στην Ατλάντα.

