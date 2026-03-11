Τα κρίσιμα παιχνίδια των «αιωνίων» στην Euroleague έρχονται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Πέμπτη (12/03), Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνονται ξανά στη μάχη και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλη την ένταση ακόμη δύο αναμετρήσεων.

Αρχίζουμε στις 20:00 από το Μονακό, όπου η ομάδα του Πριγκιπάτου υποδέχεται τους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα, που θέλουν να πάρουν ακόμη μία νίκη για να παραμείνουν ψηλά στη βαθμολογία.

Στις 22:00 μεταφερόμαστε στο «Telekom Center» για τον αγώνα του τριφυλλιού απέναντι στην Ζάλγκιρις Κάουνας, με τους «πράσινους» να μην έχουν το παραμικρό περιθώριο για απώλειες.

Μετά το τέλος των ματς, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Μονακό-Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός AKTOR-Ζάλγκιρις Κάουνας. Την Πέμπτη (12/03) στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



