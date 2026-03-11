Λογαριασμός
Το πρώτο μήνυμα του Σπανούλη μετά την αποχώρησή του από τη Μονακό

Ο Βασίλης Σπανούλης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Μονακό

Σπανούλης

Η Μονακό ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Έλληνας τεχνικός αποχώρησε από τους Μονεγάσκους μετά από σχεδόν ενάμιση έτος, με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, να μοιράζεται μέσα από τα social media το «αντίο» του Σπανούλη.

Σε αυτό, αναφέρει πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τα όσα πέτυχε με την ομάδα και της εύχεται πολλή επιτυχία στο υπόλοιπο της σεζόν.

«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», είναι το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μονακό Βασίλης Σπανούλης
