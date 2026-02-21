Ναν: Δείχνει ότι είναι σε άλλο level ακόμα και στην προπόνηση

Η ώρα του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου στο Allwyn Final 8 έφτασε και, όπως συμβαίνει συχνά, η κούπα θα κριθεί σε ένα ακόμα «αιώνιο» ντέρμπι. Στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στο Κλειστό Νέας Αλικαρνασσού, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τίθενται για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι σε έναν τελικό με έντονο ιστορικό φορτίο και πολλές τακτικές προεκτάσεις.

Το «τριφύλλι» εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό αφήνοντας εκτός τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, παρουσιάζοντας συνοχή, βάθος και αγωνιστική σταθερότητα. Στην απέναντι πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν τα εμπόδια της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εμπειρία τους σε αναμετρήσεις νοκ άουτ.

