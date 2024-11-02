Η πρώτη αποστολή του Βιτόρια στον Παναθηναϊκό - Μέσα και ο Μαξ για Βόλο

Γνωστή έγινε η πρώτη αποστολή του Ρουί Βιτόρια ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν επεφύλασσε εκπλήξεις στις επιλογές του για το παιχνίδι του τριφυλλιού με τον Βόλο εκτός έδρας, με τη μόνη σημαντική διαφοροποίηση συγκριτικά με τις προηγούμενες αναμετρήσεις να είναι η επιστροφή του Μαξ μετά τον τελευταίο τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Από την αποστολή απουσιάζει ο Νίκας, λόγω οικογενειακού ζητήματος. Σε αυτή είναι οι: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο.

Σήμερα έγινε πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» η οποία και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας ενόψει του αγώνα με τον Βόλο. Οι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με στατικές φάσεις.

