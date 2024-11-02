Λογαριασμός
Η πρώτη αποστολή του Βιτόρια στον Παναθηναϊκό - Μέσα και ο Μαξ για Βόλο

Διαβάστε ποιες είναι οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια για την αποστολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Βόλο.  

Γνωστή έγινε η πρώτη αποστολή του Ρουί Βιτόρια ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν επεφύλασσε εκπλήξεις στις επιλογές του για το παιχνίδι του τριφυλλιού με τον Βόλο εκτός έδρας, με τη μόνη σημαντική διαφοροποίηση συγκριτικά με τις προηγούμενες αναμετρήσεις να είναι η επιστροφή του Μαξ μετά τον τελευταίο τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Από την αποστολή απουσιάζει ο Νίκας, λόγω οικογενειακού ζητήματος. Σε αυτή είναι οι: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο.

Σήμερα έγινε πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» η οποία και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας ενόψει του αγώνα με τον Βόλο. Οι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με στατικές φάσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός ΠΑΟ ποδόσφαιρο
