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«Στο τελικό στάδιο οι συζητήσεις Ολυμπιακού με Τζιρόνα για Ρόκα»

Ολυμπιακός και Τζιρόνα σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να τελειώσει η μεταγραφή του Ζοέλ Ρόκα

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Ρόκα

Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Τζιρόνα για την αγορά του Ζοέλ Ρόκα, βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Νιλ Σολά, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει αρκετά τις συζητήσεις τους και το deal φαίνεται πως θα κλείσει κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους και ενός ποσοστού μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

«Διαπραγματεύσεις σε τελικό στάδιο για τη μεταγραφή του ακραίου Ζοέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό. Η Τζιρόνα ζητά 7 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένων μεταβλητών) και ένα % από μελλοντική πώληση. Προς το παρόν οι Έλληνες δεν φτάνουν σε αυτά τα νούμερα, αν και είναι κοντά. Ο Ζοέλ δεν έχει πιέσει, ούτε ζητά να φύγει, αλλά πρόκειται για μια οικονομικά επωφελή συμφωνία και για τις δύο πλευρές (και αθλητικά για τον Ζοέλ)», αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
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