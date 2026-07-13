Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Τζιρόνα για την αγορά του Ζοέλ Ρόκα, βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Νιλ Σολά, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει αρκετά τις συζητήσεις τους και το deal φαίνεται πως θα κλείσει κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους και ενός ποσοστού μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

«Διαπραγματεύσεις σε τελικό στάδιο για τη μεταγραφή του ακραίου Ζοέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό. Η Τζιρόνα ζητά 7 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένων μεταβλητών) και ένα % από μελλοντική πώληση. Προς το παρόν οι Έλληνες δεν φτάνουν σε αυτά τα νούμερα, αν και είναι κοντά. Ο Ζοέλ δεν έχει πιέσει, ούτε ζητά να φύγει, αλλά πρόκειται για μια οικονομικά επωφελή συμφωνία και για τις δύο πλευρές (και αθλητικά για τον Ζοέλ)», αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ.

👀 Negociacions al TRAM FINAL entre Girona i Olympiakos per Joel Roca. El @GironaFC exigeix 7M (fix i variable) pel traspàs i un % futur. Es farà.



El jugador veu interessant la proposta, multipliquen el salari, però en cap cas forçarà sortir. Bona oportunitat. @QueThiJugues pic.twitter.com/YVF95lRCOI — Nil Solà (@Nilsola10) July 13, 2026

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