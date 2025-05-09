Λογαριασμός
Προφορική συμφωνία Αντσελότι με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας

Ο Κάρλο Αντσελότι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας για να αναλάβει τη Σελεσάο, αποχωρώντας από τη Ρεάλ μετά το Clasico

Κάρλο Αντσελότι

Αντίστροφη μέτρηση για την επισημοποίηση της συνεργασίας του Κάρλο Αντσελότι με την εθνική Βραζιλίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας για να αναλάβει τη Σελεσάο και το μόνο που απομένει πλέον να είναι... να πέσουν οι υπογραφές.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, οι τελευταίες λεπτομέρειες θα διευθετηθούν μετά το επερχόμενο Clasico ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα (11/5, 17:15), με τον Αντσελότι να αποχωρίζεται τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, για να αντικατασταθεί από τον Τσάμπι Αλόνσο.

