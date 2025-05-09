Ιτούδης: Δεν χρειάζεται τον Λεσόρ για να κατακτήσει την Euroleague

Ο Δημήτρης Ιτούδης ρωτήθηκε για τον τρόπο διαχείρισης του Ματίας Λεσόρ ενώ εξέφρασε με βεβαιότητα πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να την κατακτήσει την Ευρωλίγκα και χωρίς αυτόν. Αναλυτικά όσα είπε στο «Triple Threat Show» :
«Ο Ντίνος ήταν ένα από τα κλειδιά στο τρίτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές βάζοντας σημαντικά καλάθια. Όταν ο Ντίνος άρχισε να σκοράρει, αυτό είχε αντίκτυπο με τον Χουάντσο στην άμυνα».
