Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιτούδης: Δεν χρειάζεται τον Λεσόρ για να κατακτήσει την Euroleague

Γενικά είδαμε πολλά πράγματα. Η Εφές ήταν ας πούμε περισσότερο, συνεπής σε αυτό που ήθελε να κάνει στον Κέντρικ Ναν, ανέφερε ο Δημήτρης Ιτούδης

Ιτούδης

Ο Δημήτρης Ιτούδης ρωτήθηκε για τον τρόπο διαχείρισης του Ματίας Λεσόρ ενώ εξέφρασε με βεβαιότητα πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να την κατακτήσει την Ευρωλίγκα και χωρίς αυτόν. Αναλυτικά όσα είπε στο «Triple Threat Show» : 

«Ο Ντίνος ήταν ένα από τα κλειδιά στο τρίτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές βάζοντας σημαντικά καλάθια. Όταν ο Ντίνος άρχισε να σκοράρει, αυτό είχε αντίκτυπο με τον Χουάντσο στην άμυνα». 

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark