Ιτούδης: Δεν χρειάζεται τον Λεσόρ για να κατακτήσει την Euroleague

Ο Δημήτρης Ιτούδης ρωτήθηκε για τον τρόπο διαχείρισης του Ματίας Λεσόρ ενώ εξέφρασε με βεβαιότητα πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να την κατακτήσει την Ευρωλίγκα και χωρίς αυτόν. Αναλυτικά όσα είπε στο «Triple Threat Show» :

«Ο Ντίνος ήταν ένα από τα κλειδιά στο τρίτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές βάζοντας σημαντικά καλάθια. Όταν ο Ντίνος άρχισε να σκοράρει, αυτό είχε αντίκτυπο με τον Χουάντσο στην άμυνα».

