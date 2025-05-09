Κλήρωση προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας η Ελλάδα

Την προσεχή Τρίτη, 13 Μαΐου, στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα η κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, η τελική φάση του οποίου θα γίνει το 2027 στο Κατάρ.

Στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, οι 32 ομάδες έχουν χωριστεί σε οκτώ γκρουπ δυναμικότητας με βάση τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη. Η Ελλάδα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Λιθουανία, Λετονία και Σλοβενία, τις οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.

Οι ομάδες από το πρώτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το όγδοο γκρουπ δυναμικότητας θα «τροφοδοτήσουν» τους ομίλους A, C, E και G, ενώ οι ομάδες από το δεύτερο, το τρίτο, το έκτο και το έβδομο γκρουπ δυναμικότητας θα «τροφοδοτήσουν» τους ομίλους B, D, F και Η. Σημειώνεται πως η Κύπρος από το όγδοο γκρουπ δυναμικότητας και η Τουρκία από το δεύτερο δεν μπορούν να βρεθούν στον ίδιο όμιλο.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο: Σερβία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία

2ο: Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Ελλάδα

3ο: Ιταλία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Τσεχία

4ο: Φινλανδία, Γεωργία, Τουρκία, Κροατία

5ο: Ουκρανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Βοσνία/Ερζεγοβίνη

6ο: Εσθονία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Μ. Βρετανία

7ο: Σουηδία, Ισλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία

8ο: Β. Μακεδονία, Δανία, Σλοβακία, Κύπρος

Στην πρώτη φάση των ομίλων θα δημιουργηθούν οκτώ όμιλοι, στους οποίους θα συμμετέχουν μία ομάδα από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση. Οι τρεις πρώτες ομάδες του Α και του Β ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Ι, οι τρεις πρώτες ομάδες του C και του D ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο J, οι τρεις πρώτες ομάδες του E και F ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Κ και οι τρεις πρώτες ομάδες του G και του H ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο L. Οι τρεις πρώτες ομάδες από τα τέσσερα αυτά νέα γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύνολο 12 από την Ευρωπαϊκή Ζώνη.

