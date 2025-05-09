Λογαριασμός
Άνετη πρεμιέρα για Τσιτσιπά και «ραντεβού» με Φις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με άνεση έφτασε στο 2-0 σετ επί του Αλεξάντρ Μιλέρ στην πρεμιέρα του στη Ρώμη για το BNL d’ Italia και πέρασε στους «32» της διοργάνωσης 

Τσιτσιπάς

Σε παιχνίδι που διήρκησε απλά μιάμιση ώρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Γάλλου (και Νο.39 στην Παγκόσμια Κατάταξη).

Ο Έλληνας τενίστας έφτασε στην επιτυχία με 2-0 σετ χάρη στο 6-2 και το 7-6(3) στην πρεμιέρα του στη Ρώμη και συνεχίζει στους «32» του τουρνουά, όπου θα συναντήσει τον μεγάλο του αντίπαλο.

Αυτός είναι ο Αρτούρ Φις (Νο.14), αφού ο Τσιτσιπάς δεν έχει καταφέρει ποτέ να καταγράφει νίκη εις βάρος του.

Πηγή: sport-fm.gr

