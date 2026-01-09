Πιέζει, με κάθε τρόπο, για να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό ο Σαντίνο Αντίνο. Ο 20χρονος εξτρέμ έκανε like σε ένα ρεπορτάζ από το El Siete TV, στο οποίο - επικαλούμενοι πηγές από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή - αναφέρεται ότι ο ίδιος θέλει να παίξει στην Ευρώπη και ότι το κάλεσμα από τον Ράφα Μπενίτεθ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, πως ο πρόεδρος της Γοδόι Κρους παρά την τεράστια διαφορά στην πρόταση, εξακολουθεί να προτιμά να τον δώσει στη Ρίβερ Πλέιτ, εκτός κι αν εισπράξει 12 εκατ. ευρώ για το 100% των δικαιωμάτων του.

[ATENCIÓN] 💣📱 Santino Andino le acaba de dar “me gusta” a una publicación de El Siete TV de Mendoza, en la que informan —con el aval del entorno del extremo— que tiene ganas de jugar en Europa y que el llamado de Rafa Benítez para pelear por la liga de Grecia fue crucial en su… pic.twitter.com/gK8oQUmh8X January 9, 2026

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ανέφερε:

«Ο Σαντίνο Αντίνο, ο 20χρονος που έγινε ένας από τις μεγάλες αποκαλύψεις της Γοδόι Κρους, περνάει αποφασιστικές ώρες για το μέλλον του. Με ιστορική πρόταση προχώρησε ο Παναθηναϊκός της Ελλάδας: 7 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του και συμβόλαιο τριάμισι ετών, προσφορά που ξεπερνά κατά πολύ αυτή που παρουσιάζει η Ρίβερ Πλέιτ, η οποία είναι περίπου 4 εκατομμύρια για το ίδιο ποσοστό. Αυξήθηκε το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον μετά την απευθείας κλήση του προπονητή Ράφα Μπενίτεθ, χειρονομία που έγινε δεκτή από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, που εκτιμά την ευκαιρία τόσο για την οικονομική όσο και για την επαγγελματική του εξέλιξη. Ωστόσο, η μεταγραφή δεν κλείνει: ο πρόεδρος της Γοδόι, Χοσέ Μανσούρ, διατηρεί στενή σχέση με τη Ρίβερ και βλέπει με καλό μάτι ότι το μέλλον του Αντίνο είναι στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής».

