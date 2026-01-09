Ο Σαντίνο Αντίνο μονοπωλεί το ενδιαφέρον τα τελευταία 24ωρα, με τον νεαρό Αργεντινό να αποτελεί τον πρώτο στόχο του Παναθηναϊκού για τη θέση των εξτρέμ.

Η Γοδόι Κρους βέβαια δεν δείχνει διατεθειμένη να αφήσει έτσι εύκολα το διαμαντάκι της και οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές και ασταμάτητες.

Μερικές ώρες πριν ένα δημοσίευμα έκανε την εμφάνιση του, αναφέροντας ότι η ομάδα του Αντίνο αρνήθηκε την προσφορά των επτά εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσαν οι «πράσινοι» για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, ζητώντας συνολικά 12 για το 100%.

Τα δεδομένα μπορεί να μην αλλάζουν όμως ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Σεμπάστιαν Σρουρ, με ανάρτηση του στα social media τόνισε ότι ο Σαντίνο Αντίνο μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας θέλοντας να τους ξεκαθαρίσει ότι η ομάδα που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του είναι ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με τον πρόεδρο, Χοσέ Μανσούρ, που κάνει υπερπροσπάθεια για να τον παραχωρήσει στη Ρίβερ Πλέιτ.

Σύμφωνα με αυτό το νέο δημοσίευμα είναι ξεκάθαρο ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ψηφίζει... Παναθηναϊκό και ασκεί τις απαραίτητες πιέσεις, ώστε η μεταγραφή του να ολοκληρωθεί και να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι.

Por la info que manejo, Santino Andino le acaba de comunicar a Manzur y a Di Carlo que quiere seguir su carrera en el Panathinaikos.#River — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 8, 2026

