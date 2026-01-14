Γουεμπανιαμά: Μακράν η πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Ευρώπη στο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει με διαφορά την πιο δύσκολη γα τον αντίπαλο ατμόσφαιρα από τα γήπεδα της Ευρώπης, όπως δήλωσε ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά.

«Το γήπεδο που ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάμε για εχθρική ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Κι άλλες έδρες έχουν θόρυβο, αλλά του Παναθηναϊκού είναι μακράν για μένα η πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα», τόνισε ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σπερς.

Πάντως ξεκαθάρισε πως το να παίζει στο ΝΒΑ έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. «Είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί οι παίκτες είναι πολύ καλύτεροι», ανέφερε ο «Γουέμπι».

Παράλληλα ξεχώρισε την Πορτέλ ως την ομάδα με την πιο «καυτή» έδρα στη Γαλλία. «Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Ευρώπη που βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο κοινό τους. Από όσο θυμάμαι, υπάρχει μια ομάδα που ονομάζεται Λε Πορτέλ στη Γαλλία. Έχουν μερικούς από τους καλύτερους οπαδούς στο πρωτάθλημα και κάθε σεζόν νιώθω ότι μετά βίας καταφέρνουν να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος επειδή έχουν τόση ενέργεια, Δεν έχουν την καλύτερη ομάδα, αλλά η κουλτούρα τους, η ορμή τους - είναι κάτι τρελό. Είναι μια ομάδα που δεν θα ήταν αυτό που είναι χωρίς τους οπαδούς της».

