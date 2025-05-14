Το δικό του μήνυμα, μετά το άδοξο φινάλε της σεζόν για τους Μπακς, που αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs του NBA για τρίτη διαδοχική χρονιά, αυτή τη φορά από τους Πέισερς, έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η χρονιά ξεκίνησε με χαμηλές ταχύτητες για το Μιλγουόκι, ωστόσο στη συνέχεια ήρθε η κατάκτηση του NBA Cup. Οι τραυματισμοί όμως επανήλθαν στο δεύτερο μισό της σεζόν, με τον Ντάμιαν Λίλαρντ να αντιμετωπίζει πρόβλημα με θρόμβους αίματος και τελικά να μένει εκτός στα playoffs λόγω τραυματισμού στον αχίλλειο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε για να οδηγήσει τους Μπακς στην επόμενη φάση, με ακόμα μία γεμάτη και παραγωγική χρονιά, ωστόσο δεν ήταν αρκετό.

Μετά από μερικές εβδομάδες σιωπής, ο «Greek Freak» έκανε μια λιτή ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφίες από τη σεζόν και το μήνυμα: «Year 12 in the books».

Το ποστ του Έλληνα σταρ σχολίασε και ο Εμμανουήλ Καραλής, γράφοντας κάτω από την ανάρτησή του: «12 χρόνια, αλλά παλεύεις ακόμα όπως την πρώτη ημέρα».

Την ίδια στιγμή, οι φήμες γύρω από το μέλλον του δίνουν και παίρνουν, με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ να αναφέρουν πως ο Αντετοκούνμπο είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να εξετάσει άλλες επιλογές πέρα από το Μιλγουόκι, κάτι που έχει θέσει σε συναγερμό αρκετές ομάδες του ΝΒΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.