Οι Πέισερς συνεχίζουν το εντυπωσιακό τους ταξίδι στα φετινά playoffs του NBA, καθώς επικράτησαν με 114-105 των Κλίβελαντ Καβαλίερς και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους Τελικούς της Ανατολής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Τάιρις Χαλιμπέρτον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πέισερς με 31 πόντους και έξι τρίποντα, ενώ πολύτιμη βοήθεια έδωσε και ο Πασκάλ Σιάκαμ με 21 πόντους. Η Ιντιάνα ανέτρεψε διαφορά 19 πόντων στο πρώτο ημίχρονο και κυριάρχησε στο δεύτερο μέρος, κάνοντας το 3/3 στο Κλίβελαντ και κλείνοντας τη σειρά με 4-1.

Οι Καβαλίερς, αν και ξεκίνησαν δυνατά προηγούμενοι με 44-25, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Πέισερς. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πάλεψε με 35 πόντους, παίζοντας παρά το διάστρεμμα που τον κράτησε εκτός στο προηγούμενο ματς, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ είχε 24 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Η Ιντιάνα πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Σέλτικς-Νικς, με τη Νέα Υόρκη να προηγείται 3-1. Αξίζει να σημειωθεί πως πέρσι οι Σέλτικς είχαν αποκλείσει τους Πέισερς στους Τελικούς της Ανατολής.

Για την ομάδα του Ρικ Κάρλαϊλ, αυτή είναι η πρώτη φορά μετά τη διετία 2013-14 που προκρίνεται σε διαδοχικούς τελικούς περιφέρειας, ενώ έγινε η πρώτη φορά από το 2005 που πέτυχε τρεις εκτός έδρας νίκες σε μία σειρά playoffs. Από την άλλη, οι Καβαλίερς γνώρισαν τρεις εντός έδρας ήττες σε μία σειρά για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

