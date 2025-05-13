Θέλει τον Κακά για βοηθό του στην εθνική Βραζιλίας ο Αντσελότι

Θέλει για συνεργάτη του στην εθνική Βραζιλίας τον Κακά ο Κάρλο Αντσελότι!



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου CNN, ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σελεσάο μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ρεάλ Μαδρίτης για τη φετινή σεζόν, θέλει για βοηθό του τον θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου!

Ως ποδοσφαιριστής, οέχει πραγματοποιήσει 92 εμφανίσεις με 29 γκολ, φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του, με την οποία κατάκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002. Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 2017, έχοντας αγωνιστεί σεκαι

