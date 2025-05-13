Λογαριασμός
Θέλει τον Κακά για βοηθό του στην εθνική Βραζιλίας ο Αντσελότι

Την πρόθεση του Κάρλο Αντσελότι να προσθέσει τον Κακά στο τεχνικό του επιτελείο στη Σελεσάο, αποκάλυψε το βραζιλιάνικο CNN

Θέλει για συνεργάτη του στην εθνική Βραζιλίας τον Κακά ο Κάρλο Αντσελότι!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου CNN, ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σελεσάο μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ρεάλ Μαδρίτης για τη φετινή σεζόν, θέλει για βοηθό του τον θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου!



Ως ποδοσφαιριστής, ο Κακά έχει πραγματοποιήσει 92 εμφανίσεις με 29 γκολ, φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του, με την οποία κατάκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002. Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 2017, έχοντας αγωνιστεί σε Σάο ΠάολοΜίλανΡεάλ Μαδρίτης και Ορλάντο.
