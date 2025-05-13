Κοντά σε μια σημαντική μεταγραφή βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Sky Sports», η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ προχωρά την περίπτωση του 22χρονου στράικερ, Λίαμ Ντέλαπ.

Ο νεαρός φορ αποτελεί τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Ίπσουιτς σε μια σεζόν που δεν κύλησε ομαλά, αφού η ομάδα υποβιβάστηκε μόλις έναν χρόνο μετά την άνοδό της στην Premier League.

Σκόραρε 12 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ σε 35 ματς πρωταθλήματος, ενώ είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας. Αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ντέρμπι Κάουντι, απ’ όπου τον εντόπισε η Μάντσεστερ Σίτι. Αγωνίστηκε και σε Στόουκ και Χαλ, πριν η Ίπσουιτς τον αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι με σχεδόν 18 εκατ. ευρώ.

Η Γιουνάιτεντ δείχνει διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα των 35 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός Μαΐου.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liam Delap to Manchester United is VERY CLOSE!



(Source: @SkyKaveh) pic.twitter.com/hJEaGGmOvS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 13, 2025

Πηγή: skai.gr

