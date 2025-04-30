Λογαριασμός
Ένταση στο φινάλε του Πέισερς-Μπακς: Τσακωμός Αντετοκούνμπο με τον πατέρα του Χαλιμπέρτον και τον Μάθουριν - Βίντεο

Ο Γιάννης εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον Χαλιμπέρτον, τονίζοντας πως είναι σπουδαίος αντίπαλος, αλλά χαρακτήρισε λανθασμένη τη συμπεριφορά του πατέρα του

Πέισερς-Μπακς: Ξέσπασμα Αντετοκούνμπο, αναταραχή με τον πατέρα του Χαλιμπέρτον και τον Μάθουριν

Η εικόνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς, να συγκρατείται από μέλη της ομάδας του καθώς φτάνει πρόσωπο με πρόσωπο με τον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, σημάδεψε ένα βράδυ, που θα συζητηθεί πολύ περισσότερο για όσα έγιναν μετά το τελευταίο σφύριγμα παρά για το αποτέλεσμα.

Μετά από προκλητικούς πανηγυρισμούς από πλευράς γηπεδούχων και συγκεκριμένα του πατέρα του Χαλιμπέρτον, η αντίδραση του Έλληνα σταρ ήταν άμεση και φορτισμένη. Το τεταμένο κλίμα άναψε τα αίματα, και η σύγκρουση δεν άργησε να εξαπλωθεί, με αρκετούς παίκτες και μέλη των δύο πάγκων να εμπλέκονται λεκτικά και σωματικά.

Η κατάσταση ηρέμησε προσωρινά, όμως λίγα λεπτά αργότερα νέος γύρος έντασης προκλήθηκε όταν ο Γιάννης επιχείρησε να χαιρετήσει τον Μπένεντικτ Μάθουριν, ο οποίος τον απέκρουσε με έντονο τρόπο, φουντώνοντας ξανά τα πνεύματα και δημιουργώντας νέα εστία σύρραξης.

Οι Πέισερς και οι Μπακς έχουν αναμετρηθεί 20 φορές τις τελευταίες δύο σεζόν, με τους Πέισερς να κερδίζουν οκτώ από τις 11 αναμετρήσεις playoffs και τις δύο σειρές στην postseason, σε μια αντιπαλότητα που γίνεται όλο και πιο έντονη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς NBA
