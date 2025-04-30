Πέισερς-Μπακς: Ξέσπασμα Αντετοκούνμπο, αναταραχή με τον πατέρα του Χαλιμπέρτον και τον Μάθουριν

Η εικόνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς, να συγκρατείται από μέλη της ομάδας του καθώς φτάνει πρόσωπο με πρόσωπο με τον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, σημάδεψε ένα βράδυ, που θα συζητηθεί πολύ περισσότερο για όσα έγιναν μετά το τελευταίο σφύριγμα παρά για το αποτέλεσμα.



Μετά από προκλητικούς πανηγυρισμούς από πλευράς γηπεδούχων και συγκεκριμένα του πατέρα του Χαλιμπέρτον, η αντίδραση του Έλληνα σταρ ήταν άμεση και φορτισμένη. Το τεταμένο κλίμα άναψε τα αίματα, και η σύγκρουση δεν άργησε να εξαπλωθεί, με αρκετούς παίκτες και μέλη των δύο πάγκων να εμπλέκονται λεκτικά και σωματικά.

Giannis Antetokounmpo just went face-to-face with Tyrese Haliburton’s father after the Bucks were eliminated in Game 5.



Giannis had to be pulled back by team staffers.pic.twitter.com/FeE6GgEwxS April 30, 2025

Another angle and such a bad look for Halliburton’s dad. pic.twitter.com/sfzyCxoa60 — Karley Marotta (@Karley_Marotta) April 30, 2025

Η κατάσταση ηρέμησε προσωρινά, όμως λίγα λεπτά αργότερα νέος γύρος έντασης προκλήθηκε όταν ο Γιάννης επιχείρησε να χαιρετήσει τον Μπένεντικτ Μάθουριν, ο οποίος τον απέκρουσε με έντονο τρόπο, φουντώνοντας ξανά τα πνεύματα και δημιουργώντας νέα εστία σύρραξης.

Οι Πέισερς και οι Μπακς έχουν αναμετρηθεί 20 φορές τις τελευταίες δύο σεζόν, με τους Πέισερς να κερδίζουν οκτώ από τις 11 αναμετρήσεις playoffs και τις δύο σειρές στην postseason, σε μια αντιπαλότητα που γίνεται όλο και πιο έντονη.

GIANNIS VS. MATHURIN: Giannis Antetokounmpo hugged Bennedict Mathurin at the end of the game, then Mathurin shoved him off & Giannis went at him at the end of the series!



Then, both teams had some pushing & shoving!



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Rdj2T0dzFl — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 30, 2025

