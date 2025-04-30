Μπαρτζώκας: «Ίσως παίξει στο 4ο ματς ο Φουρνιέ - Να είμαστε πιο επιθετικοί στην άμυνα»

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τη «μονομαχία» της Μαδρίτης απέναντι στην Ρεάλ θέλοντας να δώσει τη δική του απάντηση μετά τη νίκη της «βασίλισσας» με 80-72, μειώνοντας τη σειρά σε 2-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το break ώστε να κλειδώσουν από τώρα τη θέση τους στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι, ώστε να μην δώσουν την ευκαιρία στη Ρεάλ να πάει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις που παραχώρησε, τόνισε ότι ο Εβάν Φουρνιέ είναι πολύ πιθανόν να δώσει το «παρών» στο Game 4, ενώ ζήτησε από τους παίκτες του ένα είναι πολύ πιο επιθετικοί στην άμυνα τους, ώστε να μπορέσουν να εξουδετερώσουν τα δυνατά όπλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί στην άμυνα. Ήταν ένα ματς που παίχτηκε μπασκετικό ξύλο. Δεν εκτελέσαμε καλά, η Ρεάλ σκόραρε 42 στο δεύτερο ημίχρονο, οι μισοί ήταν στο transition από την καλή εκτέλεση, τη δική μας. Ελπίζω να έχουμε τον Φουρνιέ, αναμενόμενο να παίξει η Ρεάλ για τη ζωή της, όπως έπαιξε χθες. Επειδή τα ποσοστά στα σουτ πάνω κάτω είναι ίδια, αυτά που μετράει είναι οι κατοχές, τα ριμπάουντ, να μην κάνεις λάθη».

Για τις δύσκολες αποφάσεις: «Εχω 300 τόσα ματς Ευρωλίγκας. Κάποια που σχεδιάζουμε στο μυαλό μας εκτελούνται καλά ή όχι. Παιζόταν στο ξύλο το ματς, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ένας προπονητής δεν μπορεί να μαντέψει την τελευταία φάση. Δεν σκόραραν καθόλου οι ψηλοί μας, να είναι κι αυτοί πιο απαιτητικοί».

Για τα σχήματα με τους κοντούς: «Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα τρικ. Η απουσία του Φουρνιέ μας αποδυνάμωσε. Η Ρεάλ έβαλε αμυντική πεντάδα, πίεσαν πολύ στην μπάλα κι έτσι γύρισε το ματς, αλλιώς δεν θα τα κατάφερνε».

Για τον Φουρνιέ: «Παίρνει φάρμακα, είναι καλύτερα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Ίσως παίξει».

