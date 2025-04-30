Παναθηναϊκός: Αποφόρτιση για τον Τζούριτσιτς, θεραπεία για 3

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει του κομβικού αγώνα για τη δεύτερη θέση κόντρα στην ΑΕΚ, με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτισης.



Από την άλλη, οι Μπαρτ Σένκεφελντ, Γιώργος Νίκας και Έλτον Φικάι συνέχισαν τη θεραπεία τους, παραμένοντας εκτός κανονικού ρυθμού.

Το πρόγραμμα της προπόνησης στο Κορωπί για τους «πράσινους», περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι τριών ομάδων σε περιορισμένο χώρο.



Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:



«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα των Play offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ.



Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι τριών ομάδων σε περιορισμένο χώρο. Αποφόρτιση ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκαναν οι Νίκας, Φικάι, Σένκεφελντ».

