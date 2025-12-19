Οφέρ Γιανάι: Επίθεση στον ιδιοκτήτη της Χάποελ και αφαίρεση διαρκείας σε οπαδό

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR απέδειξε με πράξεις πως δεν αστειεύεται σε θέματα συμπεριφοράς και γηπεδικής δεοντολογίας. Μετά από ένα δυσάρεστο περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου στο «Telekom Center Athens», οι «πράσινοι» προχώρησαν σε μια απόφαση-σταθμό, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου οριστικά σε έναν φίλαθλο της ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.