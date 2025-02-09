Δεν σταματάει πουθενά το αήττητο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 94-82 τον Κολοσσό Ρόδου στο ΟΑΚΑ, ανέβηκε στο 18-0 στη Stoiximan GBL και θα πάει με καλή ψυχολογία στο Final Eight του Κυπέλλου στο Ηράκλειο (12-16 Φλεβάρη). Ο Κολοσσός, από την άλλη, έπεσε στο 4-14 και παρέμεινε ουραγός.

Ο Τούρκος τεχνικός έδωσε περιορισμένα λεπτά σε Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν, ενώ δεν χρησιμοποίησε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έτσι ώστε να τον ξεκουράσει ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν και θα κρίνουν τον δεύτερο τίτλο της σεζόν. Πέρα από την πρώτη περίοδο, το «τριφύλλι» έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι και πήρε ένα άνετο ροζ φύλλο.

Πληθωρικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, που είχε ως πρώτο σκόρερ τον Κέντρικ Ναν με 17 πόντους. 16 πόντους και 6 ασίστ μέτρησε ο Λορέντζο Μπράουν, στο καλύτερό του παιχνίδι μετά από καιρό. 14 πόντους είχε ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, μαζί με 9 ριμπάουντ, ενώ 11 μέτρησε ο Τσεντί Οσμάν και από 10 οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου. Για τον Κολοσσό, 16 πόντους είχε ο Νικ ΜακΓκλίν και 14 ο Ντόνοβαν Τζάκσον.

Στη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Μαρούσι (2/3 στις 20:15), ενώ ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον Προμηθέα 1/3 στις 17:30).

