Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξεκουράζει τον Χουάντσο ο Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να μην δώσει χρόνο συμμετοχής στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στο σημερινό ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Κολοσσό Ρόδου

Χουάντσο

Προσέχει για… να έχει ο Εργκίν Αταμάν, αναφορικά με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ!

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου μέχρι τώρα στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου, στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, ο Χουάντσο δεν θα παίξει καθόλου για λόγους ξεκούρασης, με τον Τούρκο τεχνικό να προσπαθεί να αποφορτίσει τον παίκτη, που είναι από τους πλέον επιβαρυμένους του «τριφυλλιού».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark