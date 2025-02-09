Παναθηναϊκός AKTOR: Ξεκουράζει τον Χουάντσο ο Αταμάν

Προσέχει για… να έχει ο Εργκίν Αταμάν, αναφορικά με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ!

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου μέχρι τώρα στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου, στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, ο Χουάντσο δεν θα παίξει καθόλου για λόγους ξεκούρασης, με τον Τούρκο τεχνικό να προσπαθεί να αποφορτίσει τον παίκτη, που είναι από τους πλέον επιβαρυμένους του «τριφυλλιού».

