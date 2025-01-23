Άνταμ Σίλβερ: «Ναι, το ΝΒΑ θέλει να δημιουργήσει ευρωπαϊκή λίγκα»

Ο Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε την πρόθεση του ΝΒΑ για τη δημιουργία μίας νέας, ανεξάρτητης, ευρωπαϊκής λίγκας μιλώντας από το Παρίσι, στο περιθώριο του αγώνα των Σπερς με τους Πέισερς που θα γίνει απόψε (21:00).



«Αυτό που συζητάμε είναι μία διοργάνωση, μία λίγκα ανεξάρτητη από το ΝΒΑ. Θα είναι μία ευρωπαϊκή λίγκα! Με ποια μορφή; Θα το δούμε. Συζητάμε με διάφορες πλευρές για να καταλάβουμε ποια θα είναι η ευκαιρία που έχουμε», τόνισε.

«Μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Όπως έγινε στην Αφρική με μία ανεξάρτητη λίγκα ή σε συνεργασία με τα υπάρχοντα πρωταθλήματα ή τη FIBA; Προχωράμε αργά, επειδή θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα κάνουμε, θα γίνει αποδεκτό από το υπάρχον μπασκετικό οικοσύστημα. Θέλουμε να έχουμε απευθείας συζητήσεις με τους μετόχους αυτήν την εβδομάδα. Θέλουμε να σεβαστούμε τις παραδόσεις του ευρωπαϊκού αθλητισμού σε ό,τι κάνουμε», πρόσθεσε.Πάντως ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιου είδους επέκτασης του ΝΒΑ με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών ομάδων. «Θα μπορούσαμε να έχουμε οργανισμούς, αλλά αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα. Δεν είναι αυτό που συζητάμε τούτη τη στιγμή. Θα χρειαζόμασταν υπερηχητικά αεροπλάνα».Επίσης, ο Άνταμ Σίλβερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΝΒΑ για το 2026 να μην γίνουν στο Παρίσι. «Δεν είναι σίγουρο πότε θα επιστρέψουμε στο Παρίσι, αλλά σίγουρα θα γίνουν παιχνίδια στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να σχεδιάσεις παιχνίδια της κανονικής περιόδου εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι για να τα φιλοξενήσουν. Το ενδιαφέρον για το μπάσκετ στην Ευρώπη μεγαλώνει. Μία εβδομάδα στην Ευρώπη σε διαφορετικές πόλεις. Μπορούμε να το σκεφτούμε. Μου αρέσει η ιδέα να κάνουμε ένα μπρέικ στις ΗΠΑ και να παίξουμε κάπου αλλού».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.