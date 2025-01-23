Ένας από τους ωραίους ανθρώπους που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο και τίμησαν τη φανέλα της ΑΕΚ, «έφυγε» σε ηλικία 89 ετών.

Η «Ένωση» θρηνεί τον χαμό του Ανδρέα Σταματιάδη, ο οποίος υπηρέτησε από κάθε πιθανή θέση την ομάδα που λάτρεψε.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, στο περιθώριο μιας εντός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο εκλιπόντας είχε βραβευθεί από τον Δημήτρη Μελισσανίδη με τον «Χρυσό Δικέφαλο Αετό», με τις στιγμές να είναι τρομερά συγκινητικές για εκείνον…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.