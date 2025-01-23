Λογαριασμός
Όταν η ΑΕΚ βράβευσε τον Σταματιάδη με τον «Χρυσό Δικέφαλο Αετό» - Δείτε βίντεο

Η ΑΕΚ πριν από περίπου έναν χρόνο είχε βραβεύσει τον Ανδρέα Σταματιάδη με τον «Χρυσό Δικέφαλο Αετό», με τον θρύλο του συλλόγου να αποθεώνεται στην OPAP Arena

Σταματιάδης ΑΕΚ

Ένας από τους ωραίους ανθρώπους που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο και τίμησαν τη φανέλα της ΑΕΚ, «έφυγε» σε ηλικία 89 ετών.

Η «Ένωση» θρηνεί τον χαμό του Ανδρέα Σταματιάδη, ο οποίος υπηρέτησε από κάθε πιθανή θέση την ομάδα που λάτρεψε.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, στο περιθώριο μιας εντός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο εκλιπόντας είχε βραβευθεί από τον Δημήτρη Μελισσανίδη με τον «Χρυσό Δικέφαλο Αετό», με τις στιγμές να είναι τρομερά συγκινητικές για εκείνον…

