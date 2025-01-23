Δύο σημαντικές απουσίες θα έχει η Φενερμπαχτσέ στο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή.



Η τουρκική ομάδα θα στερηθεί των υπηρεσιών του Σκότι Ουίλμπεκιν, ο οποίος εδώ και καιρό απέχει από τις αναμετρήσεις της ομάδας και θα απέχει και για το υπόλοιπο της σεζόν λόγω του σοβαρού τραυματισμού που έχει υποστεί.



Όμως όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ απών θα είναι και ο Ουέιντ Μπόλντουιν που και εκείνος ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό.



Θυμίζουμε ότι η Φενερμπαχτσέ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague με έναν αγώνα λιγότερο και ρεκόρ 14-7.

Οι διαιτητές του αγώνα

Η Ευρωλίγκα έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ, που θα γίνει την Παρασκευή στις 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.



Το παιχνίδι για την 23η αγωνιστική ορίστηκαν να διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Ρόμπερτ Βικλίτσκι (Τσεχία).

