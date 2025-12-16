O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό των «αιωνίων» στις αναμετρήσεις της Euroleague

«Πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν το οδοιπορικό τους στην Ευρωλίγκα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι μαζί τους.

Απόψε, Τρίτη (16/12), ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αγωνιστεί στις 19:45 με την Φενερμπαχτσέ του Γιασικεβίτσιους. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επιδιώκει τη νίκη κόντρα σε ένα ισχυρό σύνολο. Στην περιγραφή από την Τουρκία o Γιώργος Πετρίδης.

Στις 21:15 έρχεται η σειρά του Ολυμπιακού που αναζητά κι εκείνος να επιστρέψει στις επιτυχίες. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την επικίνδυνη Βαλένθια που βρίσκεται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Περιγράφει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά τη λήξη των αγώνων σειρά έχουν τα σχόλια των δημοσιογράφων του σταθμού και μετά τις δώδεκα δίνουμε ασίστ σε εσάς τους ακροατές όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Ζήστε τις μάχες των κορυφαίων της Ευρωλίγκας, ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ εδώ, στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

