Ο Ανδρέας Τεττέη είναι υποψήφιος πρεσβευτής κατά του ρατσισμού στα FIFPRO Merit Awards 2025, με τον ΠΣΑΠΠ να αναγνωρίζει τη δράση του κατά του ρατσισμού και την κοινωνική του προσφορά, εμπνέοντας εντός και εκτός γηπέδων.

Τα διεθνή βραβεία της FIFPRO τιμούν ποδοσφαιριστές που αξιοποιούν την επιρροή τους πέρα από τον αγωνιστικό χώρο, επιβραβεύοντας πρωτοβουλίες που φέρνουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Οι κατηγορίες είναι τρεις:

Player Activism: για δράσεις που προωθούν κοινωνική αλλαγή.

Player Impact: για πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά ζωές ανθρώπων.

Player Voice: για τη χρήση της φωνής τους ώστε να εμπνεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση της FIFPRO, που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2025.

Ο ΠΣΑΠΠ συνεχάρη τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα τόσο ως αθλητής όσο και ως άνθρωπος, με τη στάση του να εμπνέει εντός και εκτός γηπέδων.

