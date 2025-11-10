Ο τραυματισμός του Φώτη Ιωαννίδη, που θα μείνει εκτός μάχης για 4-6 εβδομάδες, έφερε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα τον Ανδρέα Τεττέη.

Ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, που από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τον επιβράβευσε για την εξαιρετική σεζόν που διανύει με 6 γκολ και 4 ασίστ σε 12 αναμετρήσεις.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε στην Εθνική ομάδα και τον Τάσο Μπακασέτα, από τη στιγμή που αποθεραπεύτηκε και έπαιξε στα τελευταία ματς του Παναθηναϊκού, παρότι δεν είχε συμπεριληφθεί στις αρχικές κλήσεις.

Σήμερα θα ξεκαθαρίσει και η συμμετοχή του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς ο άσος του ΠΑΟΚ αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι κληθέντες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη, Τάσος Μπακασέτας.

